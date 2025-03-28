Toyota запатентовала в России логотип люксового семейства автомобилей Century

Пока эмблему Century носят модели Toyota официально продающиеся только на родине и на «поднебесном» рынке. Речь идет о премиальной четырехдверке и соответствующем кроссовере, которые выпускают ограниченным тиражом. Теперь у этих автомобилей появились все шансы добраться до России по-белому, хотя зарегистрированный патент не гарантирует этого на 100%.

Как сообщает телеграм-канал «Автопоток», эмблема Toyota Century появилась в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). В Японии актуальный седан названной линейки создали уже давненько — в 2018-м. А пару лет назад к нему присоединился кроссовер, напоминающий Rolls-Royce.

Автомобили Toyota Century периодически появляются на отечественных классифайдах. Например, в прошлом году кроссовер премиального семейства предлагали приобрести там за 63,5 млн рублей, хотя по нынешнему курсу ценник в Японии в 4,5 раза ниже.

Седан линейки комплектуется гибридной силовой установкой на базе V-образной «восьмерки» объемом 5 л. В свою очередь, SUV технически напоминает Toyota Highlander, у него под капотом стоит 412-сильная бензоэлектрическая установка с 3,5-литровым V6.