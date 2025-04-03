Toyota зарегистрировала в России новый портал для контроля поставок машин

Впервые за три последних года Toyota создала в России свежий внутренний рабочий портал. Обычно автопроизводители используют такие ресурсы, чтобы отслеживать заказы по своим автомобилям, а также их логистику.

Это косвенно подтверждает планы японцев вернуться на наш рынок

Как уточняет телеграм-канал No Limits, речь идет о ресурсе сети «Экстранет». Его зарегистрировала компания ООО «Тойота Мотор», которая является дочерней структурой японского автобренда в Европе. Постороннему человеку на появившийся в отечественной доменной зоне новый сайт попасть не удастся, при входе он требует ввести логин и пароль.

По словам собеседников паблика, сети, подобные «Экстранету», как правило, предназначены для официальных автодилеров. Это помогает планировать поставки машин с завода-изготовителя и отслеживать процесс транспортировки.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Toyota подала заявки на регистрацию в России товарных знаков для новых машин и не только.