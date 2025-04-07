В Россию завозят больше подержанных автомобилей, чем новых

В марте сегмент автомобильного импорта претерпел изменения: впервые с мая 2023 года количество ввезенных подержанных автомобилей (29,9 тысяч единиц) превысило объем поставок новых машин (23,8 тысяч единиц). Ранее на протяжении почти полутора лет ситуация была противоположной — импорт новых авто стабильно превосходил ввоз подержанного транспорта.

И так уже второй месяц подряд

По мнению директора агентства «Автостат» Сергея Целикова, сокращение импорта новых машин связано с возобновлением работы многих автомобильных производств в России, что сделало ненужным ввоз некоторых иностранных моделей.

В сегменте поставок новых авто в Россию абсолютным лидером является Китай, доля этой страны в общем объеме импорта достигает 79,8%. Вторым и третьим поставщиками стали страны СНГ — Киргизия с долей 7,9% и Республика Беларусь с результатом 4,9%.

Что касается автомобилей с пробегом, здесь доминируют страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Более половины (52,9%) подержанных машин поступает из Японии, четверть (22,8%) — из Южной Кореи. Китай в этом сегменте занимает третью позицию с результатом 10%.

Среди конкретных брендов лидирующие позиции занимают представители из Китая и Японии. В сегменте новых автомобилей первенство удерживает марка Changan, а подержанных — Toyota.