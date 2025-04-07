Avatr презентует в 2026 году две новые модели: еще один кроссовер и минивэн

Китайский премиальный бренд Avatr, принадлежащий концерну Changan, готовится к расширению модельного ряда. В следующем году продуктовую линейку марки должны пополнить шестиместный кроссовер с кодовым названием G618 и минивэн, известный пока под обозначением D706.

Велика вероятность, что они доберутся и до России

Сейчас Avatr производит 4 модели: кроссоверы 11 и 07, а также седаны 12 и 06. Все они созданы на эксклюзивной платформе CHN, разработанной Changan специально для этого бренда. Но в 2026-м, как сообщает портал «Китайские автомобили», марка перейдет на новую архитектуру SDA 2.0. Это нужно для того, чтобы оптимизировать расходы концерна при создании и производстве авто под суббрендами Avatr, Deepal и Changan Nevo.

Первой новинкой Avatr, запланированной на 2026 год, станет полноразмерный шестиместный кроссовер G618. Эта модель, судя по техническим характеристикам, будет иметь много общих элементов с недавно презентованным Deepal S09.

После кроссовера на рынок выйдет минивэн D706, построенный на той же платформе SDA 2.0. Эта модель, составив серьезную конкуренцию Zeekr 009 и Voyah Dream, поможет производителю открыть новый для себя сегмент.

Не исключено, что оба дебютанта со временем доберутся и до российского авторынка. Ведь с января этого года Avatr представлен в нашей стране официально. Пока нам предлагают лишь кроссовер с индексом 11. В третьем квартаре в шоу-румах появится лифтбэк 12, а ближе к концу года — паркетник 07.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно рассказывал о «первой ласточке» Avatr в России — кроссовере 11.