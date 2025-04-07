Стало известно, сколько автомобилей Aurus продали в России за все время

За те шесть лет, что автомобили Aurus находятся в «свободной» продаже, российские дилеры реализовали 357 машин. Безусловным лидером является седан Senat (289 ед.), за ним следует кроссовер Komendant (50 ед.), далее — минивэн Arsenal (16 ед). Замыкает же список универсал-катафалк Lafet с двумя реализованными экземплярами.

Такими данными поделился в своем телеграм-канале глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он отметил, что первую машину продали в 2019-м, следующие семь — в 2020-м. В 2021-м году в России приобрели еще 22 автомобиля Aurus, в 2022-м — 31 единицы. В 2023-м наблюдался значительный рост продаж: дилеры «пристроили» аж 86 машин. В 2024-м — 118. А за первые три месяца 2025 года — 92 автомобиля.

Кроме того, как пишет эксперт, учитывая специфику марки (позиционируется как бренд для «перевозки и сопровождения первых лиц государства»), можно предположить, что какое-то количество машин встало на спецучет, и в эту статистику продаж (а вернее — регистраций в ГАИ) не попало.

Помимо прочего, Целиков добавил, что в России уже формируется вторичный рынок «Аурусов»: в 2024-м в нашей стране перепродали 31 автомобиль. А за последние три года в целом — 69 единиц.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал о том, что в Госдуме назвали линейку отечественных премиум-автомобилей Aurus шикарной, но дорогой.