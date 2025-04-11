Hyundai запатентовала в России крупный электрический кроссовер Ioniq 9

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai оформил в РФ авторские права на дизайн габаритного паркетника Ioniq 9. Появление патента не означает скорого возвращения сбежавшей марки на отечественный авторынок, но звоночек любопытный.

И это уже не первый патент корейцев с начала года

Патентные изображения нового кроссовера из Страны утренней свежести появились в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Напрямую нигде не сказано, что это именно электрокар Ioniq 9, представленный осенью 2024 года.

Однако модель довольно легко узнать по характерному вытянутому силуэту, необычной стойке и большому заднему свесу вкупе с угловатыми колесными арками. Кроме того, «девятку» выдает сегментированная оптика с полосой, идущей вдоль кромки капота.

Возможно, появление патента на электрокроссовер Ioniq 9 в нашей стране является всего лишь частью обычной практики по защите интеллектуальной собственности.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России запатентован седан Kia, который никогда у нас не продавался.