Эксперт объяснил, что новости о возвращении Kia в Россию ударят по «китайцам»

Сейчас еще рано говорить о полноценном возвращении автопроизводителей из Южной Кореи на отечественный авторынок. Однако у той же Kia хорошие стартовые позиции.

В беседе с «Российской газетой» об этом рассказал автомобильный эксперт Денис Гаврилов. По его словам, в 2025 году с объемом продаж в 50 тыс. автомобилей у Kia есть шансы побороться за место в первой пятерке на нашем рынке. В 2024-м такие продажи помогли бы бренду подняться на шестую строчку.

На сегодняшний день планы Kia чересчур амбициозны с учетом текущих экономических реалий. Помимо всего прочего, реализация «корейцев» у нас начнется не завтра. Если конкретные шаги по возвращению марки в Россию действительно утверждены, машины из Кореи появятся в наших автосалонах не раньше второй половины года, отметил эксперт.

По мнению Гаврилова, ситуация с Kia замедлит продажи китайских автомобилей в нашей стране. Ведь для тех, кто ждет возвращения сбежавших брендов в РФ, появился еще один аргумент, чтобы отложить покупку «железного коня».

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Россию вернули в план продаж автомобилей Kia на 2025 год.