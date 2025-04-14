Россию вернули в план продаж автомобилей Kia на 2025 год

В обновленном плане по продажам компании Kia, в которые снова входит и российский авторынок, упоминаются 50 тыс. автомобилей. Весь этот объем корейцы намерены пристроить в руки покупателей до начала следующего года.

Как сообщает Yonhap, долю нашей страны в среднесрочных и долгосрочных целях Kia ранее не учитывала, но теперь все изменилось. В компании надеются, что возвращение в Россию положительно повлияет на ситуацию «с точки зрения диверсификации рынка на фоне растущей глобальной неопределенности».

Топ-менеджеры Kia приняли решение скорректировать свою бизнес-стратегию с учетом международной ситуации. Дело в том, что с момента инаугурации президента США Дональда Трампа растут перспективы окончания конфликта на Украине.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России запатентовали седан Kia, который никогда у нас не продавался. Кроме того, Hyundai зарегистрировала права в нашей стране на крупный электрический кроссовер Ioniq 9.