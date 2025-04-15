Первые кроссоверы «Москвич 8» поставили на учет в ГАИ

Об этом сообщает портал «Китайские автомобили». По данным наших коллег, первая партия паркетников «Москвич 8» действительно встала на учет в ГАИ, но никто официально ситуацию не комментирует. В частности, ее не прояснил столичный автопроизводитель. В то же время представитель завода отметил, что сейчас на предприятии готовятся запустить будущий флагман в серию.
Напомним, длина кроссовера «Москвич 8» достигает 4824 мм при колесной базе 2830 мм. Салон будет исключительно семиместным, новинка ориентирована на семейных покупателей. Предусмотрен передний привод, в моторную гамму должен войти 1,5-литровый силовой агрегат, а передачи предстоит переключать преселективу на семь ступеней. Ожидается, что цена составит 2,8 — 3 млн рублей.
В начале февраля портал «АвтоВзгляд» сообщал, что рыночную премьеру кроссовера «Москвич 8» снова перенесли.