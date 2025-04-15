Первые кроссоверы «Москвич 8» поставили на учет в ГАИ

Флагманский габаритный SUV «Москвич 8» может появиться на отечественном рынке уже этой весной. Но пока производитель молчит о конкретных сроках, кто-то уже ухитрился повесить на «восьмерку» номера.

При этом официальные продажи модели еще не начались

Об этом сообщает портал «Китайские автомобили». По данным наших коллег, первая партия паркетников «Москвич 8» действительно встала на учет в ГАИ, но никто официально ситуацию не комментирует. В частности, ее не прояснил столичный автопроизводитель. В то же время представитель завода отметил, что сейчас на предприятии готовятся запустить будущий флагман в серию.

Напомним, длина кроссовера «Москвич 8» достигает 4824 мм при колесной базе 2830 мм. Салон будет исключительно семиместным, новинка ориентирована на семейных покупателей. Предусмотрен передний привод, в моторную гамму должен войти 1,5-литровый силовой агрегат, а передачи предстоит переключать преселективу на семь ступеней. Ожидается, что цена составит 2,8 — 3 млн рублей.

В начале февраля портал «АвтоВзгляд» сообщал, что рыночную премьеру кроссовера «Москвич 8» снова перенесли.