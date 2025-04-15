Внедорожник Tank 500 впервые «засветился» в Сети после обновления

Обновленный «поднебесный» внедорожник Tank 500 первый раз попал в объективы «шпионских» камер на родине. Похоже, что автомобиль будет переработан по той же схеме, что и его младший родственник с индексом 300.

Судя по снимкам папарацци, в ходе рестайлинга Tank 500 обзаведется радиаторной решеткой со свежим рисунком и выступающими под оптикой элементами. Кроме того, в список оснащения должен добавиться лидар, что усовершенствует беспилотные возможности автомобиля, сообщает AutoHome.

Ожидается, что перемены в интерьере сведутся к рулевому колесу с парой спиц и центральному тоннелю с тумблерами. Плюс на рулевую колонку переместится селектор трансмиссии.

Перемен по технике не предвидится. На родине «пятисотый» предлагают покупателям с парой гибридных силовых установок и бензиновой V-образной «шестеркой».

В России дореформенная машина продается уже довольно давно, ее оценивают в 6,8 — 8,45 млн рублей. А в конце января Tank 500 попал под отзыв в нашей стране, связанный с возможной утечкой топлива, о чем ранее подробно писал портал «АвтоВзгляд».