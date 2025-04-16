Jaecoo J7 российской сборки поступил в продажу

В Северной столице покупателям начали предлагать линейку «поднебесных» автомобилей Jaecoo, собранных в нашей стране. Как минимум своих владельцев уже нашли кроссоверы J7 местного разлива.

О факте их регистрации в петербургском ГАИ сообщил телеграм-канал AutoRun SPb. Согласно данным паблика, за первый весенний месяц на учет встали 15 паркетников Jaecoo J7, сошедших с конвейера завода, которым нынче владеет отечественный холдинг «АГР». Речь идет о бывшей площадке южнокорейского бренда Hyundai, сбежавшего из страны. После этого там начали делать копии «корейцев» с шильдиками отечественной марки Solaris.

Отметим, что официальных объявлений о начале реализации локализованной модели компания Jaecoo не делала. Возможно, это связано с тем, что китайцы намерены перенести производство «Джейку» на бывший завод General Motors, который также расположен в Северной столице.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России появится новый отечественный автобренд, который займется выпуском копий Jaecoo J7 и J8 в Санкт-Петербурге.