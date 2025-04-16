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Рассекречено новое поколение кроссовера Changan CS55 Plus

В России его предшественник носит имя Uni-S

Свежая генерация кроссовера Changan CS55 Plus приготовилась к началу продаж в Китае. Похоже, что ждать этого осталось недолго. Дизайн модели серьезно переработан. Вполне возможно, что со временем она доедет и до нашего рынка.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Рассекречено новое поколение кроссовера Changan CS55 Plus

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», на родине Changan CS55 Plus четвертого поколения рассекретил местный минпром. Платформа новинки и ее основные агрегаты не особо отличаются от тех, что установлены на знакомый россиянам Uni-S.

Новый CS55 Plus обзавелся массивной Т-образной головной оптикой, фары соединяет световая перемычка. Еще одной «фишкой» стала гексагональная радиаторная решетка без рамок. В крупный воздухозаборник в виде трапеции встроен радар, намекающий на наличие адаптивного «круиза». Сзади SUV получил бампер с имитацией воздуховодов, спойлер и монофонарь.

Габариты новинки — 4550х1868х1675 мм. Под капотом установлен турбомотор серии Blue Core объемом 1,5 л, выдающий 192 л.с. Ожидается, что привод будет только передним, а переключением передач займется преселектив. В смешанном цикле расход топлива на привычную сотню километров пробега составит 6,94 л.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, когда дореформенный Changan CS55 Plus окончательно превратился в Uni-S в России.

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