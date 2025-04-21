Hongqi представит сразу 3 новинки на мотор-шоу в Шанхае

На международном автосалоне в Шанхае Hongqi покажет широкой публике две «электрички» разных классов с похожими названиями. Речь идет о седане Tiangong 05 и кроссовере Tiangong 06. Еще одним дебютантом станет гибридная четыверхдверка бизнес-класса H5.

Все перечисленные автомобили объединяют элегантный дизайн, комфорт и интеграция передовых интеллектуальных систем. Согласно задумке Hongqi, эру умного вождения открывает Tiangong 05, созданный на глобальной архитектуре Jiuzhang. Седан оснащен системой автономного управления Sinan с технологией «Три глаза».

Водитель может положиться на 65-дюймовый проекционный дисплей с дополненной реальностью, интеллектуальную навигацию и комплекс автономного вождения NOA. Последний умеет экстренно тормозить, пока спидометр не покажет скорость более 90 км/ч, и запоминать траектории сложных парковок. Мультимедийная установка с голосовым управлением создана на базе ИИ. На борту установлены 9 «эйрбегов», кресла получили встроенную вентиляцию, обогрев и массажер. Запас хода доходит до 850 км.

Tiangong 05, фото: Hongqi

Гибридный бизнес-седан Hongqi H5 оснащается комбинацией бензинового 150-сильного 1,5-литрового турбомотора и электродвигателя, выдающего 228 л.с. Прилагается аккумулятор на 23,9 кВт*ч. Расход топлива на сотню километров пробега составляет всего 3,75 л, на одном заряде H5 может проехать до 1600 км. Еще одной особенностью модели стала трансмиссия HDU35 с интеллектуальными режимами вождения. Салон украшают 12,3-дюймовая диагональ экрана приборной панели, 12,6-дюймовый дисплей мультимедийного комплекса и подсветка из 253 оттенков.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно расписал особенности кроссовера Tiangong 06 с системой умного вождения.