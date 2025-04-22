Geely запустила продажи кроссовера Atlas четвертого поколения

Новый Geely Atlas начал продаваться на «поднебесном» рынке с ценником 1,2 — 1,5 млн в пересчете на рубли. Никаких анонсов модели, сменившей поколение, для России пока нет. Но мы, как говорится, надеемся и верим с учетом присутствия у нас дореформенной машины.

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», Atlas четвертой генерации позиционируется как абсолютно новый, хотя построен на платформе предшественника. Моторная гамма не изменилась, переработана как следует только передняя часть. Поэтому неофициально можно говорить, скорее, о глубоком рестайлинге.

Однако габариты «Атласа» стали другими. Его сделали на 60 мм длиннее, на 10 мм шире и на 5 мм выше, итоговые цифры составляют 4730х1910х1710 мм. Кстати, колесная база вытянулась на 8 мм, доросла до 2785 мм.

В целом дизайн модели теперь выглядит лаконичнее, традиционная оптика сочетается с LED-полосой, идущей вдоль кромки капота, появилась свежая решетка радиатора. Главным акцентом и новшеством в салоне является 15,4-дюймовый горизонтальный тачскрин, обновилась обивка сидений и дверные карты.

Отметим, что LED-оптика включена в базовую комплектацию, как и люк, беспроводная зарядка и голосовой ассистент с интегрированным ИИ. Изначально можно рассчитывать и на камеры кругового обзора с функцией прозрачного шасси.

Ранее портал «АвтоВзгляд» расписал техническую начинку Geely Atlas четвертого поколения.