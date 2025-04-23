Российские власти потратили 10 млрд рублей на льготные автокредиты

За первый квартал 2025 года государственные программы стимулирования авторынка показали довольно хорошие результаты. В частности, через льготное автокредитование определенный категорий граждан удалось реализовать 25,3 тысячи машин, в то время как лизинговая программа обеспечила продажи 10,7 тысячи автомобилей.

Портал auto.ru, ссылаясь на данные Минпромторга, сообщил, что благодаря льготам в стране продано более 36 000 автомобилей, а общий объем предоставленных скидок превысил 10,7 млрд рублей. И то ли еще будет если учесть, что, как сообщал портал «АвтоВзгляд», уже в апреле практика льготного автокредитования может пополниться программой «Семейный автомобиль».

А на сегодняшний день основной объем «льготных» реализаций пришелся на автомобили LADA — марка заняла 80% от общего объема продаж по обеим программам. Такой, пусть и относительный, успех и сподвиг АВТОВАЗ на инициирование возвращения в систему льготного автокредитования программы «Семейный автомобиль».

Другое дело, хватит ли на ее реализацию денег. Ведь на весь 2025 год на поддержку перечисленных мер выделено из бюджета 36 млрд рублей на льготные автокредиты и 27 млрд — на лизинг. И значительная часть этих денег уже израсходована. Уточним, что в перечень доступных для покупки сегодня входят машины брендов LADA, УАЗ, ГАЗ, Haval российского производства, кроссоверы «Москвич» и электрокары Evolute. Стандартная скидка составляет 20% от их стоимости, а для жителей Дальнего Востока — 25%.