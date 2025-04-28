Новый кроссовер Mazda EZ-60 собрал рекордное количество предзаказов

Новейший кроссовер Mazda EZ-60 собрал более 10 тысяч предварительных заказов в первые 48 часов после презентации на Шанхайском автосалоне. И это при том, что технические характеристики «батарейной» новинки пока остаются неизвестны.

Есть шанс, что электрический SUV появится и в России

Как сообщает портал «CarNewsChina», кроссовер EZ-60, разработанный совместными усилиями японской Mazda и китайской Changan, поступит в продажу в двух версиях. Первый вариант — гибрид, оснащенный 1,5-литровым двигателем и электромотором мощностью 190 кВт, способным обеспечить 160 км пробега на чистой электротяге. А вот технические характеристики второго, полностью «батарейного», пока не раскрываются.

Как бы то ни было, длина EZ-60 составляет 4850 мм, ширина 1935 мм, высота 1620 мм, колесая база 2902 мм. Объем багажника — до 2036 литров. Особого внимания заслуживает технологичная начинка модели. Салон получил 26,45-дюймовый панорамный экран с разрешением в 5K, объединяющий все системы управления, а также дополнительные сенсорные дисплеи для пассажиров. Безопасность обеспечивает система помощи водителю с автопилотом уровня L2, многочисленными датчиками и камерами.

Вероятно, потенциальных покупателей, оставших столько заказов еще до рыночного дебюта кроссовера, привлекли не только продвинутыми технологиями, но и гибкой системой приема предварительных заявок. В качестве депозита просят внести всего 10 юаней, то есть около 140 рублей.

Интересно, что Mazda EZ-60 вполне может приехать и в Россию — причем официально. Ведь как портал «АвтоВзгляд» рассказывал ранее, первая совместная модель «Мазды» и «Чангана» — седан EZ-6 — уже проходит у нас процедуру сертификации.