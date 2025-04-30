Названы новые сроки начала продаж и цена кроссовера «Москвич 8» в России

В Сети появились слайды внутренней презентации завода «Москвич», которые полностью срывают покровы с флагманской модели марки с индексом 8. Новинку оценили в 2 990 000 рублей, она будет доступна в трех комплектациях — «Бизнес», «Техно» и «Премиум». Старт продаж запланирован на 26 мая.

Обнародованы все технические характеристики и оснащение SUV

Об этом сообщил телеграм-канал «Автопоток», тотально рассекретивший «Москвич 8» своей публикацией. Новинку приводит в движение 174-сильный турбомотор объемом 1,5 л. Переключением передач заведует 7-диапазонный «робот». Расход топлива в смешанном цикле составляет 8,3 л на сотню километров пробега. Привод исключительно передний.

Габариты модели — 4825х1870х1758 мм при колесной базе 2830 мм. В базовую комплектацию включена LED-оптика и 19-дюймовые колесные диски. Сиденья в салоне получили набор электрорегулировок, диагональ экранов приборной панели и мультимедийного комплекса составляет по 12,3 дюйма. Имеется климат-контроль, но однозонный, предусмотрены круиз-контроль и беспроводная зарядка для гаджетов. За безопасность отвечают полдюжины «эйрбегов», парктроники и камера заднего вида.

В старших версиях «Москвич 8» отличается панорамной крышей с люком, 12 динамиками и адаптивным круиз-контролем. Прилагается набор умных ассистентов, среди которых есть системы экстренного торможения, предупреждения столкновений и удержания в полосе.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что флагманский кроссовер «Москвич 8» заметили во время тестов в столице.