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Кроссоверы и внедорожники укрепляют лидерство на российском авторынке

Доля этого сегмента превысила 68% от общего объема продаж

В первом квартале 2025 года было реализовано 164,8 тысяч новых кроссоверов и внедорожников, что подтверждает их устойчивую популярность в России. Китайские бренды в целом сохраняют лидерство, несмотря на общее падение на 30,6%: Haval продал 31,2 тысячи автомобилей (-18%), Chery — 24,2 тысячи единиц (-19%).

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Автор
Александр Проневский

Изображение Кроссоверы и внедорожники укрепляют лидерство на российском авторынке

По данным «Автостат Инфо», абсолютным лидером продаж стал китайский кроссовер Haval Jolion с результатом в 11,8 тысяч единиц, хотя его показатели и снизились на 26% по сравнению с прошлым годом. Второе место занял Chery Tiggo 7 Pro Max, демонстрирующий положительную динамику (11 тысяч единиц), а третье — отечественный внедорожник LADA Niva Travel с показателем в 8 тысяч единиц.

На фоне преобладания на рынке кроссоверов и внедорожников другие сегменты показывают разнонаправленную динамику. Скажем, продажи автомобилей класса B сократились на 26%. При этом особенно заметен всплеск спроса на минивэны, показавшие рост на целых 326%, хотя их доля и остается незначительной с количеством в 7,1 тысяч реализованных авто. Седаны классов C и D продолжают терять популярность, их продажи упали на 56% и 32%.

Важно отметить, что роль китайских производителей, чьи показатели продолжают увеличиваться, растет. Они успешно заполняют ниши, оставшиеся после ухода западных брендов, даже на фоне общего снижения спроса.

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