В России в 2 раза сократились запасы прошлогодних машин

Из 349 тыс. новых легковушек, проданных в России с января по апрель, 82,6% сошло с конвейера в предыдущие годы. Речь идет о почти 290 тыс. машин.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, только 17,4% или каждый шестой автомобиль, приобретенный в нашей стране с начала года и по апрель включительно, покинул стены завода-изготовителя в 2025 году. В этом ключе установлен своеобразный рекорд за последние два десятка лет.

Такая ситуация на отечественном авторынке случилась из-за больших переходящих запасов дилерских и дистрибьюторских машин. Хуже ситуация была только в 2009-м, когда в стране продавали еще больше прошлогодних авто. Сейчас их запасы на территории России сократились почти наполовину, если даже учитывать поставки «железных коней» 2024 года выпуска.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, сколько непроданных новых легковушек накопилось в России в конце апреля. Большая часть — «китайцы».