Россиянам назвали самые ожидаемые автомобильные новинки лета-2025

Летом 2025 года российский рынок пополнится рядом новых автомобилей, включая как модернизированные версии уже известных моделей, так и совершенно свежие предложения. Среди них — кроссоверы, седан и минивэн. Причем часть новинок разработана специально для наших покупателей.

Нас ждут премьеры из разных сегментов, с разными типами кузова и силовых установок

Обзор самых ожидаемых автоновинок этого лета опубликовали наши коллеги из редакции «Китайских автомобилей». И в первую очередь они назвали Jaecoo J5, продажи которого начнутся в июне или, в крайнем случае, в июле-августе. Изначально кроссовер будет доступен только с передним приводом, 1,5-литровым двигателем и вариатором либо 6-ступенчатым «роботом». Полноприводная версия с 1,6-литровым мотором появится позже — примерно через полгода после старта продаж базовой модификации.

В свою очередь, Exeed готовит к запуску рестайлинговый VX, который получит измененный дизайн задней части и переработанный интерьер с физическими кнопками вместо сенсорных элементов. Технические характеристики модели останутся прежними (полный привод, 249 л.с.), а первые поставки ожидаются уже в июле.

Бренд Tenet летом представит свой первый серийный кроссовер. Модель, вероятно, получит название T7, CT7, T7 L или же T7 Pro Max и будет оснащена 1,6-литровым двигателем мощностью 150 л.с., сочетающимся с 7-ступенчатым «роботом». В будущем не исключено появление и полноприводной модификации.

Тем временем GAC порадует покупателей моделью GS4 с полным приводом. Помимо новой трансмиссии, модель получит увеличенный сенсорный экран, систему кругового обзора и другие опции. Автомобиль будет доступен в трех комплектациях, но детали их оснащения официально пока не раскрываются.

Кроме того, в середине лета ожидается появление кроссовера «Москвич 8». Этот семиместный SUV оснащается 1,5-литровым турбированным двигателем и роботизированной коробкой передач. Известно, что «Москвич 8» выйдет на рынок в комплектациях «Бизнес», «Техно» и «Премиум».

Помимо прочего, ожидается премьера полноразмерного кроссовера Nordcross 001. Как ранее сообщал портал «АвтоВзгляд», автомобиль был замечен в Китае во время транспортировки к границам России, что свидетельствует о скором выходе на отечественный рынок.

Также ждем Exlantix ES в электрической версией EREV. При длине кузова почти 5 метров автомобиль оснащается двумя электродвигателями, развивающими в сумме 469 л.с. В режиме гибрида запас хода достигает 185 км.

Появится в ближайшее время у дилеров и минивэн Sollers SP7. Производство модели наладят на мощностях завода в Елабуге, где уже выпускаются коммерческие машины бренда. В движение новинку будет приводить 2-литровый турбомотор мощностью 224 л.с., работающий в паре с 8-ступенчатым «автоматом». Динамика разгона до 100 км/ч составляет 9,8 секунды, а максимальная скорость ограничена 200 км/ч.