Для России назвали мотор и трансмиссию GAC GS4 с полным приводом

В нашей стране полноприводная версия паркетника GAC GS4 получит двигатель и коробку передач от старшего брата GS8. Речь идет о наддувном двухлитровом силовом агрегате GDI, который выдает 231 л.с. Переключением передач будет заведовать 8-диапазонный «автомат».

Об этом сообщает новостной телеграм-канал ресурса «Китайские автомобили». Уточняется, что российский дебют GAC GS4 с припиской AWD должен состояться примерно в августе, хотя прежде новинку ждали у нас пораньше. Вероятнее всего, продажи стартуют даже в сентябре. А пока продолжается сертификация кроссовера.

Россиянам должны предложить новую китайскую «четверку» от GAC в трех комплектациях. Они получили названия «Стандарт», «Элит» и «Делюкс». На сегодняшний день список оборудования, к сожалению, неизвестен. Ожидается появление панорамной крыши и багажника с электроприводом, а также камер обзора на 540 градусов и мультимедийной системы с диагональю 14,6 дюйма.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России GAC GS4 с системой 4х4 вошел в список самых ожидаемых автомобильных новинок этого лета.