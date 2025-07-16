Для России назвали мотор и трансмиссию GAC GS4 с полным приводом

Об этом сообщает новостной телеграм-канал ресурса «Китайские автомобили». Уточняется, что российский дебют GAC GS4 с припиской AWD должен состояться примерно в августе, хотя прежде новинку ждали у нас пораньше. Вероятнее всего, продажи стартуют даже в сентябре. А пока продолжается сертификация кроссовера.
Россиянам должны предложить новую китайскую «четверку» от GAC в трех комплектациях. Они получили названия «Стандарт», «Элит» и «Делюкс». На сегодняшний день список оборудования, к сожалению, неизвестен. Ожидается появление панорамной крыши и багажника с электроприводом, а также камер обзора на 540 градусов и мультимедийной системы с диагональю 14,6 дюйма.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России GAC GS4 с системой 4х4 вошел в список самых ожидаемых автомобильных новинок этого лета.