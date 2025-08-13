Предпродажи обновленного внедорожника-гибрида Tank 500 стартовали в Китае

В ходе обновления Tank 500 не получил основательных доработок, зато обзавелся фирменным зеленым цветом кузова. Наиболее значительные перемены произошли в салоне. Кроме того, на крыше внедорожника появился лидар. В пересчете на рубли эволюционировавший «китаец» оценивается в 3 980 000 — 4 190 000 «целковых».

Как сообщает ресурс CarNewsChina, в Поднебесной за первые пару часов после начала предпродаж на обновленный рамный Tank 500 оформили 7289 заказов. Внедорожнику добавили лидар модели ATX от Hesai, габариты составляют 5078х1934х1905 мм, а дорожный просвет — 210 мм.

Внутри водитель может рассчитывать на приборную панель и центральный тачскрин с диагоналями 12,3 и 15,6 дюйма, плюс проекционный дисплей. В перечень новшеств вошли 17,3-дюймовый потолочный экран для задних пассажиров, а также потоковое зеркало заднего вида и холодильник. На центральном тоннеле освободилось место для пары беспроводных зарядок и набора физических кнопок, поскольку селектор переключения передач переехал на рулевую колонку.

Базовая версия Hi4-T «вооружена» 408-сильной силовой установкой, куда входят двухлитровый бензиновый наддувный двигатель и электромотор. Передачи переключает 9-скоростная коробка. В топовом исполнении Hi4-Z имеется дополнительный электромотор на задней оси, а трансмиссия — трехступенчатая, общая отдача системы повышена до 877 л.с.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Tank 500 получит в России новую версию с подзаряжаемой гибридной системой.