В Россию приедет дизельная версия внедорожника BAW 212

Снаружи дизельный BAW 212 не отличается от своего бензинового собрата, который, кстати, вроде как официально доступен на отечественном рынке. В пересчете на наши деньги новинка оценивается в 1,9 млн рублей. Но прайс для России пока держат в секрете, неизвестны и сроки начала продаж.

Как пишет портал «Китайские автомобили», рамный 212-й, «питающийся соляркой», комплектуется наддувным силовым агрегатом объемом 2,0 л, выдающим 170 л.с. При этом можно рассчитывать на крутящий момент 415 Нм. Такая «турбочетверка» уже известна в нашей стране, поскольку ее получили пикапы Foton Tunland. Переключением передач заведует 8-скоростной «автомат» от ZF. Еще одной «фишкой» BAW 212 является полный привод Part-Time с блокировкой заднего дифференциала.

Представители «BAW Россия» официально объявили о появлении дизельного 212-го в России после его дебюта в Поднебесной. У нас «рамник» получит характерную приписку Diesel. Помимо всего прочего, в список оборудования включили комплекс дорожных ассистентов, продвинутый пакет безопасности и полный набор зимних опций. Мультимедийную систему русифицируют.

