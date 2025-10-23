Аргументы в никуда: почему новые правила утильсбора обрушат федеральный бюджет

Первый вице-премьер российского правительства Денис Мантуров, как известно, поручил Минпромторгу пересмотреть сроки вступления в силу новой методики расчета утильсбора, основанной на мощности двигателя и отмене части льгот для физических лиц. Портал «АвтоВзгляд» изначально был не в восторге от всей этой затеи, и чем дальше, тем больше укрепляется в своем мнении.

Для полноты картины следует восстановить историю вопроса. Все, напомним, началось в минувшем июне, когда глава Минпромторга Антон Алиханов выступил с инициативой распространить методику расчета утильсбора для «юриков» на автомобили, ввозимые в Россию «физиками». Сходу предложение не прокатило, но от идеи никто отказываться не собирался.

Спустя три месяца в тот же самый Минпромторг к тому же самому Алиханову обратилось некое «Объединение автопроизводителей России» (ОАР), умоляя скорректировать методику начисления утильсбора и привязать его к мощности двигателя. Это, якобы могло пресечь «серый» импорт автомобилей через оформление на физлиц.

НАРОД НЕ ТОТ

Похоже, челобитная была инспирирована самим министерством, поскольку в такого рода совпадения верится с трудом. И на этот раз все пошло как по маслу, причем в ходу оказались сразу оба предложения. Сначала намечались торжества, потом аресты, потом решили совместить...

Фото: avtovzglyad.ru

И да, зверское плановое повышение коэффициентов с регулярной индексацией до 2030 года тоже никто не отменил. Антон Алиханов на заседании в Госдуме удовлетворенно сообщил, что в России активно действуют «серые» схемы, позволяющие ввозить автомобили под видом импорта на физическое лицо с уплатой низкого утильсбора.

По его словам, разница в утильсборе на новые машины составляет от 5 тысяч до 1 млн рублей и выше. Он посетовал, что за девять месяцев текущего года более 73% ввезенных автомобилей было оформлено на физические лица, что привело к активному росту так называемых серых продаж в дилерских центрах.

Ничто не предвещало проблем, однако они случились.

Там собрался у ворот

Энтот... как его... народ!

В обчем, дело принимает

Социяльный оборот!

«Энтот народ» отреагировал на проект изменений беспрецедентным негативом. На федеральном портале нормативных правовых актов указанный документ собрал более 130 000 негативных оценок и всего 600 положительных. Поскольку для голосования требуется авторизоваться через портал Госуслуг, накрутка весьма проблематична.

Фото: avtovzglyad.ru

НЕ НАШ МЕТОД

Чтобы немного стравить пар, на сцену вышла инициативная группа «Деловой России». Она обратила внимание властей — нет, не на недовольство покупателей — на огромные очереди на границе, крайне затрудняющие завершение всех таможенных процедур до вступления новых правил в силу. Такой скромный бунт.

Первый министр: Да! Я взбунтовался. Вы, вы, вы вовсе не величайший из королей, а просто выдающийся, да и только.

Король: Ох!

Первый министр: Съел? Ха-ха, я пойду еще дальше. Слухи о вашей святости преувеличены, да, да! Вы вовсе не по заслугам именуетесь почетным святым. Вы простой аскет!

Король: Ой!

Ну, Минпромторг обещал подумать о... переносе старта драконовских новаций с 1 ноября на декабрь. Содержание обсуждению не подлежало.

Никто не спорит: с жульем, допустим, надо бороться! Однако в пылу сражения с нечестными дилерами наказывать всем скопом непричастных к махинациям покупателей — это же не наш метод?

Фото: avtovzglyad.ru

ТАКАЯ ПРОТИВОРЕЧИВАЯ ВСЯ

Официальная позиция Минпромторга состоит в том, что новая схема затронет лишь автомобили мощностью свыше 160 л.с., а массовый сегмент не пострадает. До чего наивны бывают люди, особенно в ранге министров! Невдомек им, что цены попрут вверх на всем рынке, включая самые бюджетные варианты. Пусть в разной степени, но все равно ощутимо.

Помимо удара по кошельку, люди окончательно лишатся выбора — их поставят перед необходимостью покупать либо отечественное, либо китайское. И неважно, что у многих вызывает законное сомнение качество как того, так и другого. Вряд ли оценит по достоинству выверты Минпромторга и зарубежный бизнес, который представляет собой одну из главных целей реформы. Непредсказуемость и постоянное изменение правил игры скорее оттолкнет иностранцев, чем побудит их налаживать производство в России.

Есть сомнения в целесообразности реформы и у некоторых депутатов Госдумы. Так, Николай Арефьев в интервью Lenta.ru заявил, что повышение утильсбора может привести к росту инфляции и не способствовать росту доходов бюджета: «Утильсбор, в свою очередь, может ограничить продажу автомобилей. В итоге увеличение сбора будет компенсировано меньшей выручкой от продажи машин и меньшим налогом, то есть не приведет к наполняемости бюджета».

Но все это аргументы в никуда. Решение добить тему до логического конца очевидно принято, иначе косвенный налог на автовладельцев не продвигался бы столь целенаправленно.