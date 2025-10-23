Аргументы в никуда: почему новые правила утильсбора обрушат федеральный бюджет

Для полноты картины следует восстановить историю вопроса. Все, напомним, началось в минувшем июне, когда глава Минпромторга Антон Алиханов выступил с инициативой распространить методику расчета утильсбора для «юриков» на автомобили, ввозимые в Россию «физиками». Сходу предложение не прокатило, но от идеи никто отказываться не собирался.
Спустя три месяца в тот же самый Минпромторг к тому же самому Алиханову обратилось некое «Объединение автопроизводителей России» (ОАР), умоляя скорректировать методику начисления утильсбора и привязать его к мощности двигателя. Это, якобы могло пресечь «серый» импорт автомобилей через оформление на физлиц.
НАРОД НЕ ТОТ
Похоже, челобитная была инспирирована самим министерством, поскольку в такого рода совпадения верится с трудом. И на этот раз все пошло как по маслу, причем в ходу оказались сразу оба предложения. Сначала намечались торжества, потом аресты, потом решили совместить...
И да, зверское плановое повышение коэффициентов с регулярной индексацией до 2030 года тоже никто не отменил. Антон Алиханов на заседании в Госдуме удовлетворенно сообщил, что в России активно действуют «серые» схемы, позволяющие ввозить автомобили под видом импорта на физическое лицо с уплатой низкого утильсбора.
По его словам, разница в утильсборе на новые машины составляет от 5 тысяч до 1 млн рублей и выше. Он посетовал, что за девять месяцев текущего года более 73% ввезенных автомобилей было оформлено на физические лица, что привело к активному росту так называемых серых продаж в дилерских центрах.
Ничто не предвещало проблем, однако они случились.
Там собрался у ворот
Энтот... как его... народ!
В обчем, дело принимает
Социяльный оборот!
«Энтот народ» отреагировал на проект изменений беспрецедентным негативом. На федеральном портале нормативных правовых актов указанный документ собрал более 130 000 негативных оценок и всего 600 положительных. Поскольку для голосования требуется авторизоваться через портал Госуслуг, накрутка весьма проблематична.
НЕ НАШ МЕТОД
Чтобы немного стравить пар, на сцену вышла инициативная группа «Деловой России». Она обратила внимание властей — нет, не на недовольство покупателей — на огромные очереди на границе, крайне затрудняющие завершение всех таможенных процедур до вступления новых правил в силу. Такой скромный бунт.
Первый министр: Да! Я взбунтовался. Вы, вы, вы вовсе не величайший из королей, а просто выдающийся, да и только.
Король: Ох!
Первый министр: Съел? Ха-ха, я пойду еще дальше. Слухи о вашей святости преувеличены, да, да! Вы вовсе не по заслугам именуетесь почетным святым. Вы простой аскет!
Король: Ой!
Ну, Минпромторг обещал подумать о... переносе старта драконовских новаций с 1 ноября на декабрь. Содержание обсуждению не подлежало.
Никто не спорит: с жульем, допустим, надо бороться! Однако в пылу сражения с нечестными дилерами наказывать всем скопом непричастных к махинациям покупателей — это же не наш метод?
ТАКАЯ ПРОТИВОРЕЧИВАЯ ВСЯ
Официальная позиция Минпромторга состоит в том, что новая схема затронет лишь автомобили мощностью свыше 160 л.с., а массовый сегмент не пострадает. До чего наивны бывают люди, особенно в ранге министров! Невдомек им, что цены попрут вверх на всем рынке, включая самые бюджетные варианты. Пусть в разной степени, но все равно ощутимо.
Помимо удара по кошельку, люди окончательно лишатся выбора — их поставят перед необходимостью покупать либо отечественное, либо китайское. И неважно, что у многих вызывает законное сомнение качество как того, так и другого. Вряд ли оценит по достоинству выверты Минпромторга и зарубежный бизнес, который представляет собой одну из главных целей реформы. Непредсказуемость и постоянное изменение правил игры скорее оттолкнет иностранцев, чем побудит их налаживать производство в России.
Есть сомнения в целесообразности реформы и у некоторых депутатов Госдумы. Так, Николай Арефьев в интервью Lenta.ru заявил, что повышение утильсбора может привести к росту инфляции и не способствовать росту доходов бюджета: «Утильсбор, в свою очередь, может ограничить продажу автомобилей. В итоге увеличение сбора будет компенсировано меньшей выручкой от продажи машин и меньшим налогом, то есть не приведет к наполняемости бюджета».
Но все это аргументы в никуда. Решение добить тему до логического конца очевидно принято, иначе косвенный налог на автовладельцев не продвигался бы столь целенаправленно.