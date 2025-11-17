Рассекречен салон BMW X5 нового поколения

Следующая генерация кроссовера BMW X5, который отлично знают в нашей стране, получит ключевые элементы оформления внутреннего убранства от родственного электрокара iX3. В моторную гамму войдут бензиновые и дизельные моторы, гибридные и электрические силовые установки. В 2028-м ожидается появление водородной модификации.

«Шпионские» фотографии салона будущего BMW X5 обнародовал ресурс Carscoops. После этого и стала очевидна преемственность недавней новинки iX3 и грядущей «пятерки». Хотя основная часть салона скрыта тканью, это не мешает оценить органы управления. Например, изменилась форма рулевого колеса, получившего оригинальный набор кнопок. Вдоль всей нижней кромки ветрового стекла вытянут дисплей Panoramic iDrive. Экран мультимедийного комплекса выглядит прямоугольным, его рамка получила характерные выемки, как у упомянутой «тройки».

Кстати, «икс-пятый» сможет похвастать и дизайном головной оптики в стиле Neue Klasse. Изображения прототипа в камуфляже были опубликованы баварским автопроизводителем еще в начале осени. Но тогда машине достались передние фары с классическими для моделей бренда круглыми элементами. А свежая добыча папарацци позволяет разглядеть «галочки» ходовых огней как у iX3. «Световая подпись» фонарей выполнена в том же стиле, хотя и немного отличается рисунком.

