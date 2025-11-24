Новую версию кроссовера Changan Uni-S с полным приводом сертифицируют в России

Хорошо известный в нашей стране «поднебесный» автопроизводитель Changan собирается продавать на отечественном рынке свежую версию Uni-S, оснащенную системой полного привода — AWD. Подразумевается кроссовер, унаследовавший дизайн от CS55 Plus четвертого поколения.

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», реализация эволюционировавшего полноприводного Changan Uni-S должна стартовать в России во второй половине следующего года. По словам инсайдеров, SUV уже успел получить несколько сертификатов соответствия, необходимых для оформления Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), что позволит запустить массовые продажи официально.

В итоге на российский рынок должны приехать кроссоверы китайской сборки, оснащенные 1,5-литровым наддувным бензиновым мотором. На родине он выдает 181 л.с. Сведений о коробке передач пока нет, даже ориентировочная стоимость не называется.

Габариты — 4550х1868х1675 мм при колесной базе 2656 мм. Дизайн экстерьера выполнен в новой фирменной стилистике марки. Характерными элементами стали довольно крупные передние блоки светотехники с LED-перемычкой, а также радиаторная решетка, лишенная рамок.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Китае прошла премьера гибридного Changan CS55 Plus.