Новую версию кроссовера Changan Uni-S с полным приводом сертифицируют в России

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», реализация эволюционировавшего полноприводного Changan Uni-S должна стартовать в России во второй половине следующего года. По словам инсайдеров, SUV уже успел получить несколько сертификатов соответствия, необходимых для оформления Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), что позволит запустить массовые продажи официально.
В итоге на российский рынок должны приехать кроссоверы китайской сборки, оснащенные 1,5-литровым наддувным бензиновым мотором. На родине он выдает 181 л.с. Сведений о коробке передач пока нет, даже ориентировочная стоимость не называется.
Габариты — 4550х1868х1675 мм при колесной базе 2656 мм. Дизайн экстерьера выполнен в новой фирменной стилистике марки. Характерными элементами стали довольно крупные передние блоки светотехники с LED-перемычкой, а также радиаторная решетка, лишенная рамок.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Китае прошла премьера гибридного Changan CS55 Plus.