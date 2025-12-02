В России дешевеют новые и подержанные легковые машины

В середине осени текущего года за новый легковой автомобиль в нашей стране в среднем просили 3,72 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2024-го прайсы стали демократичнее, но всего на 1%.

В то же время растет размер автокредитов

Такой статистикой в своем телегам-канале поделилось «Национальное агентство промышленной информации» (НАПИ). Согласно подсчетам экспертов, в октябре 2025-го автомобили с пробегом в среднем оценивались в 1,71 млн рублей. То есть «железные кони» с отечественного вторичного рынка оказались доступнее на 9,3%, если проводить параллель ситуацией 12-месячной давности.

Судя по итогам второго осеннего месяца, россияне начали брать более солидные автокредиты. Их средний размер достиг 1,51 млн рублей, увеличившись на 9,4% в годовом выражении.

Согласно срезу с сентября по октябрь, новые автомобили подешевели на 0,4%, а стоимость подержанных упала на 2,2%. И за такой период в целом размер выданных населению автокредитов остался прежним, существенных изменений аналитики не зафиксировали. Однако они отметили, что средний чек займов для покупки машины стабильно растет с минувшей весны.

