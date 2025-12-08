Теперь с полным приводом: в России стартовали продажи нового Changan CS75 Plus

Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, габариты нового Changan CS75 Plus составляют 4770x1910x1695 мм при колесной базе 2800 мм. То есть сменив поколение, автомобиль стал на 60 мм длиннее и на 45 мм шире, в то время как расстояние между осями выросло на 90 мм. В результате салон стал еще просторнее, а сам автомобиль — устойчивее.
Вообще в моторную гамму модели входят два двигателя: 1,5-литровый на 181 л.с. и 2,0-литровый — на 235 л.с. Но в России представлен только старший — с 8-ступенчатым «автоматом» Aisin и полным приводом, реализованным за счет многодисковой муфтой BorgWarner шестого поколения. Выводить на отечественный рынок младшую модификацию (с 181-сильным ДВС и передним приводом) Changan пока не планирует.
Уже в базовой комплектации Luxe можно рассчитывать на 6 подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль и прочие ассистенты водителя. Кроме того, доступны протоколы Apple CarPlay и Android Auto, телематическая система (возможность управлять некоторыми функциями авто со смартфона), встроенный сервис «VK Музыка», навигатор на базе «Яндекс.Карт». Еще в списке — двухзонный «климат», полный зимний пакет, камера на 540 градусов с функцией «прозрачное шасси», мощная беспроводная зарядка для мобильного телефона.
В исполнении Tech дополнительно предусмотрены система распознавания дорожных знаков, ассистент, способный самостоятельно припарковать машину, аудиокомплекс Pioneer с 14 динамиками, а также переднее пассажирское кресло Zero Gravity с массажем, вентиляцией, оттоманкой для ног и режимом «невесомости».
Добавим, что портал «АвтоВзгляд» уже познакомился с новым Changan CS75 Plus и в ближайшие дни подробно расскажет, чем этот автомобиль может порадовать и разочаровать. А если вы присматриваетесь к кроссоверу предыдущей генерации (такие машины еще есть у дилеров), то прочитайте вот этот тест-драйв.