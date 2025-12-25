JAC обновит для России флагманский пикап T9

В ближайшем будущем пикап JAC T9 обзаведется еще одним обновлением в России. На отечественный рынок выйдет модификация, главной «фишкой» которой считается задняя многорычажная подвеска Multilink.

Согласно пресс-релизу, поступившему в редакцию портала «АвтоВзгляд», улучшенный JAC T9 станет комфортнее и в городской черте, и за ее пределами. «Грузовичок» сможет похвастать системой полного привода с электронным управлением. Кроме того, добавится принудительная блокировка заднего дифференциала, что поможет «китайцу» справится с трудностями на офф-роуде.

Появление переработанной «девятки» должно усилить позиции марки в рамках сегмента пикапов. Кстати, именно T9 вывел своих производителей в лидеры: за текущий год россияне приобрели 3100 таких автомобилей.

По словам директора по продажам JAC Motors в России Сергея Садовенко, доработки модели связаны с соответствующим запросом аудитории. Внедрение Multilink стало следующим шагом в эволюции JAC T9, отметил топ-менеджер.

