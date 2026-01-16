В России заметно подешевел дизельный BAW 212 T01

Дизельный «проходимец» от BAW с индексом 212 T01 получил более привлекательный ценник на отечественном рынке. Модель стала доступнее ни много ни мало на 800 тыс. рублей.

Представители пресс-офиса китайского бренда рассказали «Российской газете», что 212-й, питающийся соляркой, подешевел благодаря адаптации силовой установки. «Поднебесные» производители программно дефорсировали мотор, теперь он выдает 156 л.с. вместо прежних 170.

В результате проведенных манипуляций на BAW 212 T01 перестали действовать новые правила расчета утилизационного сбора, что и позволило сделать прайс более демократичным. В итоге автомобиль оценивается в 3 595 000 рублей.

В BAW приняли решение снизить мощность ДВС, чтобы их детище органичнее вписалось в наши реалии. Несмотря ни на что, дизель под капотом остался заточен под тяжелые условия, включая бездорожье, длительные поездки и даже профессиональные задачи.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее расписал характеристики BAW 212 T01. Его сертифицировали для России в середине декабря прошлого года.