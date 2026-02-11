В России сертифицировали среднеразмерный кроссовер Changan CS75 Pro

Сертификация кроссовера Changan CS75 Pro, прошедшего через рестайлинг, успешно завершилась для отечественного рынка. Однако в новоиспеченной документации китайский паркетник обозначен как X7 Plus.

Продажи новинки стартуют уже в этом году

Как сообщают «Известия», обновленный Changan CS75 Pro обзавелся в нашей стране Одобрением типа транспортного средства (ОТТС). Получение такого документа открывает прямой путь к массовым продажам и производству модели в РФ.

Реализацию свежего «семьдесят пятого» у нас планируют открыть в 2026 году, но точные сроки пока не обозначены. Покупателям должны достаться экземпляры «поднебесной» сборки как с пяти-, так и семиместным салоном. Длина кузова «семьдесят пятого» составляет 4748 мм при ширине 1870 мм и высоте 1720 мм. Расстояние между осями достигает 1590 мм.

Кроссовер «вооружен» 180-сильным турбомотором объемом 1,5 л, обеспечивающим 280 Нм тяги. Силовой агрегат допустимо заправлять 92-м бензином, переключение передач доверено 7-диапазонному преселективу.

