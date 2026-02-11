Changan рассекретил комплектации кроссовера CS35 Max для России

Компактный кроссовер Changan CS35 Max предложат россиянам в исполнениях Comfort, Luxe и Tech. При любом раскладе SUV должен оставаться комфортным и технологичным, старт продаж уже не за горами.

Согласно пресс-релизу, поступившему в распоряжение портала «АвтоВзгляд», в базовой комплектации CS35 Max располагает 17-дюймовыми колесными дисками, задней камерой и парктрониками на корме. В салоне с тканевой отделкой установлена цифровая панель приборов с диагональю экрана 7 дюймов, у центрального тасчкрина она составляет 10,25 дюйма, а у дополнительного дисплея с левой стороны — 4. Передний ряд сидений позиционируется как спортивный, кресла обогреваются, как и рулевое колесо.

Средняя версия Luxe отличается колесами R18, отделкой интерьера из экокожи, расширенными до 12,3 дюйма основными экранами и полудюжиной динамиков акустической системы. Зимний пакет включает, помимо прочего, обогрев ветрового стекла, форсунок омывателя и подушек задних сидений. Появляются комплекс кругового обзора на 540° и режим вождения «Снег».

Топ можно узнать по панорамной крыше с люком, кресло водителя с электроприводом регулируется в четырех положениях, а наружные зеркала больше не нужно складывать руками. Кстати, хлопать багажной дверцей тоже не придется — все необходимое сделает электроника. Вишенкой на торте станет пачка продвинутых ассистентов, куда входит адаптивный «круиз».

Ранее портал «АвтоВзгляд» расписал техническую начинку Changan CS35 Max и познакомил читателей с другими подробностями о кроссовере.