Changan открыл российские продажи кроссовера CS35 Max

Компактный кроссовер Changan CS35 Max должен привлечь покупателей в России яркой внешностью, инновациями и функциональностью. Перед выходом на отечественный рынок SUV прошел адаптацию к нашим климатическим и дорожным условиям. Стоимость составляет от 2 599 900 до 2 789 900 рублей.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», Changan CS35 Max получил антикоррозийную обработку, в рамках которой для защиты кузова от внешних воздействий производители использовали 77 кг оцинкованной стали. Еще одним плюсом стала усиленная шумоизоляция, по всему кузову добавили 115 соответствующих элементов. Уровень вибраций снижен на 50%, толщина бокового остекления достигает 4 мм.

Антифриз рассчитан на температуру до -35°С. В зимнем пакете предусмотрен обогрев всех сидений, ветрового стекла, рулевого колеса, боковых зеркал и форсунок омывателя. Интерфейс всех бортовых систем русифицирован. Топовая версия может похвастать панорамной крышей с люком и электроприводной шторкой, комплексом кругового обзора на 540° и встроенным видеорегистратором.

Габариты — 4540х1860х1620 мм. За движение отвечает бензиновый 1,5-литровый турбомотор NE1.5T Blue Core, передачи переключает 7-диапазонный «робот».

