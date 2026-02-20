В России втрое выросли продажи новых BMW отечественной сборки

По итогам прошлого года в нашей стране в 2,8 раза увеличились продажи новых автомобилей BMW, собранных в России. Своих владельцев нашли 145 «баварцев».

Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на данные регистраций ГИБДД. Выяснилось, что в 2025-м россияне приобретали соответствующие легковушки немецкого бренда, изготовленные на конвейере калининградского «Автотора». Отечественное предприятие по-прежнему штампует BMW из остатков машинокомплектов, брошенных бывшими партнерами из Германии несколько лет назад при пробеге из России.

Прошлой весной представители BMW заявляли, что больше не контролируют производственный процесс в Калининграде. К оставшимся оригинальным машинокомплектам могли добавить альтернативные детали, изначально не предназначенные для производства конкретных моделей бренда. Поэтому использование подобных автомобилей является риском, уверяли немецкие автостроители.

Тем временем новоиспеченные «баварцы» местного разлива прекрасно реализуются через дилеров, причем стоят дешевле, чем такие же импортные машины. По мнению экспертов, в 2026 году сборка «наших» BMW продолжится.

