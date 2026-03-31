Российский офис Changan анонсировал запуск семиместного кроссовера CS75 Pro

Модельный ряд Changan в нашей стране расширится благодаря появлению среднерзамерного кроссовера CS75 Pro. По словам китайских производителей, основными особенностями семейной модели являются практичность, вместительность и комфорт.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», Changan CS75 Pro предложат россиянам с 181-сильной бензиновой турбополторашкой, работающей в паре с 7-скоростной роботизированной трансмиссией. Агрегат семейства Blue Core обеспечивает тягу 280 Нм.

Длина кузова SUV достигает 4748 мм при ширине 1870 мм, расстояние между осями составляет 2786 мм. Салон рассчитан на семь человек, второй ряд сидений получил продольную регулировку, предусмотрен большой багажник с электроприводом. Центральный тачскрин «мультимедийки» может похвастать 14,6-дюймовым экраном.

CS75 Pro имеет 19-дюймовые колесные диски и панорамную крышу. За безопасность в том числе отвечает набор водительских ассистентов, включая систему автоматического экстренного торможения. В список оснащения входят адаптивный «круиз» и камеры кругового обзора. Обогреваются руль, сидения, а также ветровое стекло и наружные зеркала.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что сертификация Changan CS75 Pro для России успешно завершилась в начале февраля.