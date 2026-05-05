Россияне резко заинтересовались залоговыми автомобилями

С января по март жители нашей страны стали гораздо чаще проявлять интерес к залоговому имуществу, на что обратили внимание крупные российские банки. В первую очередь население сфокусировалось на автомобилях и квартирах, которые достаются кредитным организациям при несвоевременной оплате займов.

Об этом сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на данные Сбербанка, ВТБ и банка «Дом.РФ». Например, за первый квартал 2026 года количество сделок по продаже легковушек за год выросло втрое в сервисе банка ВТБ «КомиссиON», предназначенном для реализации залогового имущества и непрофильных активов. За тот же период объем продаж взлетел в 3,5 раза. В среднем залоговая машина оценивалась в 943 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом, актуальная планка оказалась на 12% выше.

Изначально залоговое имущество уходит с молотка на аукционах. Если покупателя не удается найти, банки избавляются от подобных активов через собственную экосистему. Автомобили, попадающие в такую категорию, привлекательны из-за сниженной стоимости, но могут отличаться неидеальным состоянием. Помимо цены, еще один плюс для покупателей заключается в том, что продавцом выступает крупный банк, вызывающий доверие.

Остается сказать, что наши сограждане считают залоговое имущество альтернативой традиционному вторичному рынку как автомобилей, так и квартир.

