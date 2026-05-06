Haval раскрыл цены обновленного кроссовера F7 для России

В ходе обновления Haval F7 обзавелся доработанными моторами, улучшенной эргономикой интерьера, а также расширенными мультимедийными возможностями. Старт продаж в нашей стране запланирован на второй квартал 2026 года.

В базовом исполнении «Оптимум» новинка оценивается в 2 999 000 рублей. Средняя версия «Премиум» обойдется уже в 3 199 000 «целковых». При наличии полного привода и двухлитрового мотора ценник «базы» увеличивается до 3 399 000 рублей, а в случае второй ступеньки — до 3 599 000 «деревянных». За топ «Техно+» попросят 3 799 000 рублей.

Переднеприводные «семерки» получили 150-сильные «турбополтарашки» российского производства, максимальная тяга выросла до 270 Нм. При наличии системы 4х4 за движение отвечает агрегат объемом 2,0 л, чью отдачу повысили до 200 л.с., а крутящий момент — до 380 Нм. Кроссовер стал ускоряться до «сотни» за 8,7 секунды. Передачи переключает 7-ступенчатый преселектив.

В салон добавили эргономичный более массивный руль, а на центральную консоль — кнопку электронного стояночного тормоза. Мощность беспроводной зарядки для смартфона выросла до 50 Вт, появился порт USB-C. В старших комплектациях передние кресла теперь имеют по восемь электрорегулировок. Новое приложение «Смарт виджет» позволяет настроить интерфейс «мультимедийки» под себя, а «Плавающий виджет» постоянно показывает скорость движения и выдает дополнительные уведомления.

