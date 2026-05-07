Обслуживанием автомобилей Kaiyi в России займется дистрибьютор Jetour

С наступлением мая 2026 года китайский автомобильный бренд Kaiyi передал все процедуры, касающиеся послепродажного обслуживания и ремонта своих машин в России, компании «Вотур мотор рус». Она занимается в нашей стране продвижением «поднебесной» марки Jetour.

Как сообщается на официальном русскоязычном сайте Kaiyi, на сегодняшний день дилерские центры бренда уже вовлечены в процесс перезаключения сервисных соглашений с новым оператором ООО «Вотур мотор рус». В то же время российским автовладельцам продолжают предоставлять гарантийную и сервисную поддержку. Кроме того, клиентам по-прежнему поставляют необходимые запасные детали.

Гарантия на легковушки с шильдиком Kaiyi, приобретенные у «официалов», действуют в полном объеме. Как и раньше, китайских «ласточек» будут холить и лелеять в тех же ДЦ, соблюдая актуальные правила.

Напомним, в линейку Kaiyi в России входят седан E5, а также кроссоверы X3, X3 Pro и X7 Kunlun. Четырехдверка оценивается минимум в 1,2 млн рублей, а за паркетники просят 1,4 млн, 1,7 млн и 2,3 млн соответственно.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что российские продажи автомобилей SWM и Kaiyi рухнули более чем на 90%.