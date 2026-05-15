В России начались официальные продажи обновленного Haval F7

Haval объявил официальный запуск продаж обновленного кроссовера F7 на российском рынке. Рестайлинг принес «китайцу» модернизированные силовые агрегаты, улучшенную эргономику интерьера и расширенные мультимедийные возможности. SUV доступен с передним и полным приводом в трех комплектациях, цены лежат в диапазоне 2 999 000 — 3 799 000 рублей.

Новинку легко узнать по габаритной радиаторной решетке с хромированными деталями, LED-оптике и динамичному силуэту. В зависимости от вариантов исполнения покупатели могут рассчитывать на панорамную крышу, проекционный дисплей, передние кресла с электроприводом и вентиляцией. За безопасность отвечает огромный список водительских электронных ассистентов. Например, они умеют «видеть» пешеходов, избегать столкновений и удерживать машину в полосе движения. Предусмотрен полный зимний пакет.

«Семерки» с передним приводом комплектуются 1,5-литровыми «турбочетверками» мощностью 150 л.с. При наличии системы 4х4 под капотом установлен двухлитровый 200-сильный агрегат. Моторы соответствуют нормам экокласса Евро-6, передачи переключает 7-скоростной преселектив с двойным «мокрым» сцелением. Самая быстрая версия ускоряется до «сотни» за 8,7 секунды.

В салоне должны порадовать руль с утолщённым ободом и отдельная кнопка электронного стояночного тормоза, вынесенная на центральную консоль. Мощность беспроводной зарядки выросла до 50 Вт, в ее площадку встроили комплекс активного охлаждения. Мультимедийную систему позволит персонализировать приложение «Смарт виджет», а дополнительные уведомления обеспечит «Плавающий виджет».

