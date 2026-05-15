Li Auto официально подтвердил появление нового L9 Livis в России

Дистрибьютор Li Auto/Lixiang в нашей стране официально анонсировал для российского рынка гибридный кроссовер L9 Livis. Пока его продают только на родине, экспортный вариант появится во втором полугодии 2026-го. В РФ новое поколение «девятки» должно приехать полностью адаптированным к местным дорогам и климату.

В Китае максимальная отдача гибридной системы, отвечающей за движение, достигает 571 л.с. при тяге в семь сотен «ньютонов». В состав силовой установки включили ДВС объемом 1,5 л, играющий роль генератора, и батарею емкостью 72,7 кВт·ч. На ускорение до «сотни» уходит 4,9 секунды. В режиме «электрички» Lixiang L9 Livis способен преодолеть до 420 км, общий запас хода ограничивается отметкой 1650 км.

Длина кузова кроссовера составляет 5255 мм при расстоянии между осями 3125 мм. Размер колесных дисков варьируется от 21 до 22 дюймов. Можно рассчитывать на подруливающие задние колёса, активные амортизаторы и проводную систему управления. Водительские ассистенты работают за счет четверки встроенных лидаров.

На внешних рынках SUV планируют продавать только с шестиместным салоном, сидения второго ряда будут раздельными. Внутри установлены 33 динамика и панорамный дисплей с диагональю 29 дюймов. Климатической системе достались амортизаторы и термобокс, умеющий поддерживать температуру до минус шести градусов по Цельсию.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, как наш корреспондент познакомился с «живым» Li Auto L9 Livis на Пекинском автосалоне-2026.