Салон обновленного УАЗ «Патриот» засветился в Сети

Премьера обновленного отечественного внедорожника УАЗ «Патриот» должна состояться в 2026 году. В начале осени производители планируют привезти посвежевшую модель к дилерам. Автомобиль изменится и снаружи, и внутри. Салон успели рассекретить «фотошпионы».

Российский внедорожник обзавелся новым рулевым колесом и не только

Неофициальные изображения интерьера опубликовал телеграм-канал KhaDm. Судя по улову папарацци, в ходе обновления наш «проходимец» получит доработанную переднюю панель, незнакомый центральный тоннель и другой мультимедийный комплекс. Обод нового руля с кнопками решили сделать потолще, чем в случае предшественника.

Согласно предварительным данным, в список оборудования войдут LED-оптика и передние парктроники. Снаружи будут установлены характерные ходовые огни, изменится конфигурация задней светотехники, а указатели поворота станутдинамическими.

В моторную гамму войдут 136-сильный турбодизель объемом 2,0 л и бензиновый мотор, выдающий полторы сотни «лошадей». В обоих случаях переключение передач доверено 6-скоростной «механике», анонсирована электромеханическая раздаточная коробка.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что УАЗ подтвердил сроки выхода обновленного «Патриота» на российский рынок.