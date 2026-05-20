Салон обновленного УАЗ «Патриот» засветился в Сети

Неофициальные изображения интерьера опубликовал телеграм-канал KhaDm. Судя по улову папарацци, в ходе обновления наш «проходимец» получит доработанную переднюю панель, незнакомый центральный тоннель и другой мультимедийный комплекс. Обод нового руля с кнопками решили сделать потолще, чем в случае предшественника.
Согласно предварительным данным, в список оборудования войдут LED-оптика и передние парктроники. Снаружи будут установлены характерные ходовые огни, изменится конфигурация задней светотехники, а указатели поворота станутдинамическими.
В моторную гамму войдут 136-сильный турбодизель объемом 2,0 л и бензиновый мотор, выдающий полторы сотни «лошадей». В обоих случаях переключение передач доверено 6-скоростной «механике», анонсирована электромеханическая раздаточная коробка.
