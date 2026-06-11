В России официально начались продажи кроссоверов Jeland J6

Новый отечественный бренд Jeland открыл в России продажи кроссовера J6. По словам производителей, он может похвастать броским экстерьером, инновациями и достойным уровнем комфорта. Покупатели могут выбирать между комплектациями «Актив», «Комфорт» и «Престиж». Цены начинаются с 2 290 000 рублей без учета скидок.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», донором для новинки послужил китайский Jaecoo J6. Моторная гамма представлена бензиновой «турбочетверкой» объемом 1,5 л, выдающей 147 л.с. Передачи переключает 6-диапазонный «робот», привод может быть только передним. Багажник вмещает от 480 до 1180 л.

Уже в «базе» имеются полностью светодиодная оптика и 17-дюймовые литые колесные диски, а также зимний пакет, подразумевающий обогрев лобового стекла, форсунок омывателя и передних сидений. За микролимат в салоне отвечает кондиционер, цифровой приборной панели досталась 8-дююймовая диагональ экрана, а у центрального тачскрина на дюйм больше.

Средняя версия за 2 549 000 рублей отличается наличием противотуманок, подросших на размер колес и электропривода багажника. Появляются климат-контроль, обслуживающий две зоны, задняя камера, шесть динамиков и мультимедийный комплекс с 13,2-дюймовым экраном. Сиденья обшиты искусственной кожей.

Явные признаки топа — панорамная крыша и улучшенная шумоизоляция. Передние кресла получают встроенную вентиляцию, а задний диван — обогрев. Не будем забывать про беспроводную зарядку для смартфона и набор водительских ассистентов ADAS. «Полный фарш» повышает планку до 2 699 000 «целковых».

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что серийное производство Jeland J6 наладят в Санкт-Петербурге.