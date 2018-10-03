Дизайнера Mazda и BMW переманили в китайскую Chery

На китайские марки сегодня работают известные персоны, создавшие в автопроме лучшие мировые образцы. К примеру, Chery заручилась поддержкой Хагана Сарагоклу из Porsche и Джеймса Хоупа из General Motors, компании Geely достался вместе с потрохами купленной Volvo и знаменитый дизайнер Питер Хорбери, представители GAC и Haval вовсю используют наработки бывших сотрудников Land Rover и BMW.

Кстати, небезызвестный Кевин Райз, отдавший баварской марке 14 лет жизни, буквально на днях присоединился к команде Chery. Правда, пришел он к китайцам уже из Mazda, где ему довелось поработать добрую пятилетку. Роскошный родстер МХ-5 нового поколения и шикарный концепт RX Vision — его рук дело. Теперь британец займет должность заместителя шеф-дизайнера «Чери» Джеймса Хоупа, сменив на боевом посту Хагана Сарагоклу, перешедшего на службу в другую компанию из Поднебесной — Enovate.

— Я буду работать с новой командой, чтобы создавать инновационные, более значимые автомобили, которые хотят люди. Люди, которые будут гордиться этими автомобилями, — заявил китайскому изданию Хinhuanet.com Кевин Райз.