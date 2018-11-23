Кофеиновый сон: что делать, когда от усталости за рулем закрываются глаза

Когда ваш друг или приятель веселился всю ночь в клубе, не забывая пропустить стаканчик, вы, скорее всего, не позволите ему после сесть за руль. Ведь в таком состоянии это опасно, что, впрочем, и сомнений не вызывает. А вот обычная тривиальная усталость не становится, как правило, поводом отложить поездку. А зря: по статистике переутомление — причина 20% всех аварий. Чтобы наглядно продемонстрировать реакцию уставшего водителя, компания Ford создала «сонный костюм».
Специалисты подсчитали, что реакции человека за рулем, не спавшего больше 18 часов, вполне можно сравнить с состоянием водителя, у которого уровень алкоголя в крови выше принятой в большинстве стран нормы. Но по какой-то причине переутомленный человек не всегда может правильно оценить свое самочувствие. Особенно это касается молодых.
Чтобы понять, как же все происходит, достаточно одеть на себя «сонный костюм» от Ford, и даже самый бодрый человек почувствует на себе все прелести крайней степени усталости. Демонстрационная экипировка состоит из специальных очков, имитирующих микросон. В таком состоянии водитель может ехать вслепую до 10 секунд, а это сотни метров. Кроме того, в костюм входит кепка, жилетка и повязки на запястья и лодыжки: все это весит 18 кг.
Но что же делать, если все-таки утомление и сонливость застало вас в дороге? Да просто нужно свернуть на обочину, как только это можно будет сделать безопасно. А дальше, совет доктора, нужно выпить что-то, содержащее кофеин, и подремать 20 минут. Это так называемый «кофеиновый сон» — вещество как раз начнет действовать после того, как проснетесь.