Кофеиновый сон: что делать, когда от усталости за рулем закрываются глаза

Специалисты подсчитали, что реакции человека за рулем, не спавшего больше 18 часов, вполне можно сравнить с состоянием водителя, у которого уровень алкоголя в крови выше принятой в большинстве стран нормы. Но по какой-то причине переутомленный человек не всегда может правильно оценить свое самочувствие. Особенно это касается молодых.

Чтобы понять, как же все происходит, достаточно одеть на себя «сонный костюм» от Ford, и даже самый бодрый человек почувствует на себе все прелести крайней степени усталости. Демонстрационная экипировка состоит из специальных очков, имитирующих микросон. В таком состоянии водитель может ехать вслепую до 10 секунд, а это сотни метров. Кроме того, в костюм входит кепка, жилетка и повязки на запястья и лодыжки: все это весит 18 кг.