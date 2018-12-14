В России начали продавать новые машины без ПТС

На предприятии «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке впервые присвоили цифровые паспорта транспортного средства (ПТС) нескольким седанам Mazda6 и кроссоверам CX-9. В конце процедуры оформления электронных документов на машины произошла их регистрация в базе данных ГИБДД.

Для перехода на оформление ЭПТС на заводе организовали специальный IT-отдел, был установлен защищенный канал связи с АО «Электронный паспорт», которое администрирует систему автомобильных электронных паспортов.

Напомним, что в такой ПТС вносятся все данные об авто, в частности, идентификационный номер, технические характеристики, сведения о постановках и снятиях с учета, а также отметки об установке дополнительного оборудования.

Напомним, что в данный момент автопроизводитель может оформлять как ЭПТС, так и привычные бумажные ПТС. Электронный паспорт станет обязательным для всего нового автотранспорта, произведенного в России, с 1 ноября следующего года. С этого момента покупатели новых машин будут избавлены от необходимости уплаты госпошлины за внесение изменений в ПТС.