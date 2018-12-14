Грабеж средь бела дня: правительство отменит нештрафуемые 20 км/ч уже в 2019 году

В очередной раз продемонстрировав такт и деликатность пьяного бомжа в переполненном автобусе, чиновники молниеносно «подготовили» общественность к практически уже неизбежной новелле — резкому ужесточению штрафов за превышение скорости. Грабеж средь бела дня: правительство отменит нештрафуемые 20 км/ч уже в будущем году
Максим Строкер

Все случилось буквально молниеносно: только глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов ни с того ни с сего «прокукарекал», что в России следует напрочь отменить «нештрафуемый» интервал превышения скорости, как ему немедленно и с энтузиазмом поддакнул глава ГИБДД Михаил Черников. Он тоже высказался в том духе, что «в европах все не так».

Кроме этого аргумента, насколько мы понимаем, в пользу отмены нештрафуемого лимита ни у того, ни у другого чиновника ничего нет — ни расчетов, ни убедительной статистики, ни экспериментальных данных. Только неистощимое желание держать и не пущщать под крокодиловы «стоны», что мол, сейчас чуть ли не все проблемы с безопасностью на дороге — из-за этого.

И вот в СМИ уже просочилось поручение вице-премьера Максима Акимова МВД и Минтрансу представить к 1 марта 2019 года предложения по отмене нештрафуемого превышения на 20 км/ч. В нынешней редакции КоАП штрафы «за скорость» начинаются с 500 рублей за превышения на 20—40 км/ч.

Хотя сами же правоохранители лучше всех прочих знают, что рост аварийности выше фонового уровня начинается только со скоростей, на 20 км/ч переваливающих за установленный на данном участке лимит, а не с 10-и или 2—3-километрового превышения.

Об этом говорит многолетняя полицейская статистика. Превышение разрешенной скорости, на которое вдруг решили ополчиться власти, на самом деле давно уже ушло даже из первой пятерки причин ДТП, уступив место таким водительским прегрешениям, как «несоблюдению очередности проезда перекрестков», «неправильному выбору дистанции», «нарушению правил расположения машины на проезжей части», «нарушению правил проезда пешеходных переходов» и выезду на «встречку».

То есть вместо обустройства по всей стране нормальных перекрестков или, например, установки разделительных барьеров на осевой линии дорог, где часты выезды на встречную полосу, вместо строительства надземных и подземных пешеходных переходов взамен «зебр» на оживленных магистралях, чиновники опять решили пойти по пути ужесточения законодательства и новых запретов для автомобилистов.

Что-то там строить, рассчитывать и работать это же скучно, долго и требует денег. А переписать КоАП — быстро, просто и, самое главное, прибыльно! Ведь камеры автоматической фиксации по всей стране преимущественной «за скорость» штрафуют водителей.

Это около 80% от вообще всех штрафов в России. И во многих регионах автоматическая фиксация стала самым настоящим бизнесом. Там комплексы устанавливаются с согласия местных властей бизнесменами, в карманы которых идет потом львиная доля денег от штрафов.

Если нештрафуемое превышение на 20 км/ч под радостное улюлюканье региональных деятелей во главе с Максимом Ликсутовым будет отменено, то на счета приближенных к местным властям «камерных» бизнесменов, а также в городские и областные бюджеты потечет просто поток дополнительных средств.

По той простой причине, что основная масса штрафуемых нарушений скоростного режима, а это более 80 млн. за 2018 год, — минимальные превышения на 21—25 км/ч. Понижение нештрафуемой «планки» с 20 км/ч даже до 10 км/ч моментально позволит оштрафовать еще десятки миллионов водителей. Отличная бизнес-идея: достаточно просто исправить в бумажке-КоАПе одну циферку и — получи из ниоткуда миллиарды рублей!

При этом реальной безопасности эта мера, повторимся, добавить в принципе не может. Дело в том, что с 2014 года, когда в России появился нештрафуемый 20-километровый лимит, ГИБДД на всех участках дорог, где безопасно ехать до 60 км/ч, уже давно расставила знаки 40 км/ч, а там, где по-факту все нормально с безопасностью при скоростях до 70 км/ч — висят знаки ограничения 50 км/ч и так далее.

С другой стороны, раз тот же Ликсутов или Черников действительно так уж переживают по поводу аварийности из-за превышения скорости, кто им мешал и мешает по собственной инициативе, в рамках собственных полномочий и возможностей, устанавливать в опасных местах пониженные скоростные ограничения — учитывающие то, что водители там будут ехать на 15—20 км быстрее, чем написано на знаке? Какой такой всесильный злодей принуждал их бездействовать столько лет, сидеть сложа руки и дожидаться, пока вице-премьер разрешит им поправить КоАП?

Когда тебе по-настоящему не плевать на жизни людей, ты не будешь ждать окончания бюрократической тягомотины под названием внесение поправок в закон, а попытаешься что-то делать. По факту же получается, что реальная безопасность граждан чиновникам мало интересна. Главное — деньги от штрафов. Nothing personal, it’s just business, как говорится…

превышение скорости, штрафы, ПДД, ГИБДД, дептранс
14 декабря 2018
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