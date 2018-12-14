Грабеж средь бела дня: правительство отменит нештрафуемые 20 км/ч уже в 2019 году

Все случилось буквально молниеносно: только глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов ни с того ни с сего «прокукарекал», что в России следует напрочь отменить «нештрафуемый» интервал превышения скорости, как ему немедленно и с энтузиазмом поддакнул глава ГИБДД Михаил Черников. Он тоже высказался в том духе, что «в европах все не так».

Кроме этого аргумента, насколько мы понимаем, в пользу отмены нештрафуемого лимита ни у того, ни у другого чиновника ничего нет — ни расчетов, ни убедительной статистики, ни экспериментальных данных. Только неистощимое желание держать и не пущщать под крокодиловы «стоны», что мол, сейчас чуть ли не все проблемы с безопасностью на дороге — из-за этого.

И вот в СМИ уже просочилось поручение вице-премьера Максима Акимова МВД и Минтрансу представить к 1 марта 2019 года предложения по отмене нештрафуемого превышения на 20 км/ч. В нынешней редакции КоАП штрафы «за скорость» начинаются с 500 рублей за превышения на 20—40 км/ч.