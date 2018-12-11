KAMAZ рулит: какие грузовики больше всего покупают в России

В ноябре на отечественном рынке большегрузов продали 8200 новых автомобилей. Это на 5% меньше, чем год назад. Самой популярной традиционно названа техника Камского автомобильного завода: КамАЗ занял 28% от общего объема с показателем в 2300 машин. Правда, по сравнению с 2017 годом эти цифры значительно просели, не дотянув 16,1%.

Вторую строчку с огромным отставанием занимает Scania: шведам с октября удалось отвоевать сразу две позиции. Грузовики этого бренда разошлись тиражом в 827 экземпляров, увеличив свою долю на 6,2%. ТОП-3 замыкает еще одна российская марка: машины GAZ пришлись по вкусу 716 покупателям (-3,4%).

За ним следует Volvo, продавшая 645 машин (-7,7%). Пятое место досталось MAN (634 авто). Из всей пятерки лидеров немцы показали самый внушительный скачок, увеличив товарооборот в 1,5 раза.

Напомним, что на фоне общего роста реализации новых грузовиков «вторичка» не может похвастать позитивной динамикой: с начала года подержанные большегрузы потеряли в продажах 5%.