Аэротакси к подъезду можно будет заказать уже через шесть лет

Как часто жителям больших городов приходится мириться с незавидной долей стоящих в бесконечной сонной «пробке», мечтая о волшебном супермобиле, умеющем просто перелететь затор по воздуху. Между тем, появление воздушных такси не за горами — это вполне обозримое будущее.
Начнем с прогнозов. Первые испытательные экземпляры аэроизвозчиков запланировано запустить в небо уже в 2020 году в таких продвинутых мегаполисах, как Дубай, Лос-Анджелес, Даллас и Сингапур. Ожидается, что еще через два года этот транспорт допустят к коммерческому использованию. В 2025-м летающие такси будут управляться автономно, но при полном контроле с земли. Спустя пять лет подобный автопарк будет насчитывать порядка 12 000 экземпляров. А дальше по нарастающей.
Над тем, чтобы сказку сделать былью, бьются многие именитые компании. Например, специалисты Bosch сегодня работают с большинством разработчиков воздушных такси. На данный момент немцы создали блок управления с целым набором датчиков, определяющих высоту и скорость полета, ускорение и угол атаки летательного аппарата.
Причем все эти устройства уже многократно испытаны на… серийных машинах. Как оказалось, проверенные технологии из автостроения в разы дешевле и вполне пригодны в авиакосмической промышленности.
Стоит напомнить, что вплотную занимаясь разработками для автомобилей, а теперь и «авиамобилей», конструкторы не забывают и о мототехнике. В конце прошлого года та же Bosch презентовала технологию, позволяющую выводить информацию со смартфона на штатный экран бортовой системы мотоцикла, и даже управлять некоторыми функциями телефона клавишами на руле.