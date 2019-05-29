Аэротакси к подъезду можно будет заказать уже через шесть лет

Начнем с прогнозов. Первые испытательные экземпляры аэроизвозчиков запланировано запустить в небо уже в 2020 году в таких продвинутых мегаполисах, как Дубай, Лос-Анджелес, Даллас и Сингапур. Ожидается, что еще через два года этот транспорт допустят к коммерческому использованию. В 2025-м летающие такси будут управляться автономно, но при полном контроле с земли. Спустя пять лет подобный автопарк будет насчитывать порядка 12 000 экземпляров. А дальше по нарастающей.

Над тем, чтобы сказку сделать былью, бьются многие именитые компании. Например, специалисты Bosch сегодня работают с большинством разработчиков воздушных такси. На данный момент немцы создали блок управления с целым набором датчиков, определяющих высоту и скорость полета, ускорение и угол атаки летательного аппарата.