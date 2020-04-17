Военный КамАЗ отправляется в космос вслед за Tesla

В настоящий момент финальные проверки ракеты-носителя «Ангара А5» с боковыми блоками проходят на контрольно-испытательной станции Центра Хруничева. Но уже совсем скоро ее отправят на космодром Плесецк. По словам Дмитрия Рогозина, критических замечаний не выявлено, готовится передача ракеты военным.

Что касается полезной нагрузки при запуске «Ангары», то глава «Роскосмоса» высказался одновременно амбициозно и иронично.

– КамАЗ отправим за Tesla, — прокомментировал в Twitter генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Вероятно, представитель государственной корпорации по космической деятельности попросту пошутил. Хотя, как мы знаем, в каждой шутке есть доля шутки. Ну или правды, если хотите. Откровенно говоря, нашим специалистам ничего не мешает отправить в небо что угодно и когда угодно. Если, конечно, планы не сорвет коронавирус.

Напомним, что еще два года назад американцы запустили в космос спортивную Tesla Roadster, прицепив ее к ракете Falcon Heavy. По неподтвержденным сведениям, в настоящий момент автомобиль хитроумного Илона Маска удалился от планеты Земля более, чем на 300 километров.