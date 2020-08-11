Hyundai создала новую марку IONIQ

Главной особенностью этой архитектуры станет «интегрированная ведущая ось» IDA (Integrated Drive Axle): в одном узле скомпонованы приводной вал, ступица и колёсные подшипники, что повышает жесткость привода на 55% и уменьшает его массу на 10%. Правда, когда дело дойдет до замены, страшно представить, сколько будет стоить такая запчасть…
Но сейчас не об этом. В ближайшие четыре года Hyundai обещает представить три «инновационных электромобиля» под брендом IONIQ. Так, через полгода появится среднеразмерный кроссовер IONIQ 5 на базе концепта «45».
В 2022 году на рынок выйдет седан IONIQ 6, разработанный на базе фантастического шоу-кара Hyundai Prophecy. А к началу 2024 года поспеет большой кроссовер IONIQ 7. Интерьеры эти машин будут устроены по принципу «умной гостиной» со множеством оригинальных деталей вроде выдвижного перчаточного ящика. Вообще, концерн Hyundai Motor Group полон амбициозных планов по поводу будущих «электричек». В списке задач — продать целый миллион электромобилей на аккумуляторных батареях к 2025 году и стать лидером этого рынка с долей в 10%.