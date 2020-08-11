Hyundai создала новую марку IONIQ

Главной особенностью этой архитектуры станет «интегрированная ведущая ось» IDA (Integrated Drive Axle): в одном узле скомпонованы приводной вал, ступица и колёсные подшипники, что повышает жесткость привода на 55% и уменьшает его массу на 10%. Правда, когда дело дойдет до замены, страшно представить, сколько будет стоить такая запчасть…

Но сейчас не об этом. В ближайшие четыре года Hyundai обещает представить три «инновационных электромобиля» под брендом IONIQ. Так, через полгода появится среднеразмерный кроссовер IONIQ 5 на базе концепта «45».